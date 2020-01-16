18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:35

Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

фото ЗакС политика Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

Компания ОАО "Метрострой", ранее получившая подряд на возведение нескольких станций московской подземки, отчиталась о начале строительных работ.

"Сегодня в ночную смену на станции «Можайская» («Кунцевская») опустили в стартовый котлован и установили на штатное место режущий орган тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда». Ротор весом 148 т опускали с помощью того же крана грузоподъемностью 750 т, операция заняла шесть часов", - известили в пресс-службе "Метростроя".

Отныне перед петербургскими метростроителями стоит ряд других технологических задач, в частности, - опуск и монтаж шнека и пусконаладка всего оборудования. Следующее действо, намеченное на февраль, - возведение проходного тоннеля.

Ранее единственный подрядчик возведения городской подземки судился со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем, которые позднее, несмотря на "грозные" заявления администрации Северной столицы, были урегулированы. В связи с чем компания, пребывавшая на грани банкротства, вновь взялась за строительство новых станций.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 декабря 2019, 20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

20 декабря 2019, 18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

17 декабря 2019, 16:24 Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

16 декабря 2019, 19:22 Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

16 декабря 2019, 13:22 Глава КРТИ Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в "Метрострой"

16 декабря 2019, 13:11 Депутаты и эксперты: В Петербурге плохой заказчик метро

16 декабря 2019, 13:03 Депутат Васильев намерен попросить Беглова разобраться с задержкой зарплат метростроевцам

11 декабря 2019, 9:31 Гендиректор "Метростроя" арестован по делу о растрате

10 декабря 2019, 19:29 СМИ: Гендиректора "Метростроя" подозревают в растрате

10 декабря 2019, 16:02 "Метрострой" сообщил о задержании своего гендиректора Николая Александрова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:41 Амосов нашел минусы в назначении Мишустина премьером

17:25 Правозащитники опубликовали новое видео истязательств зэков в ИК-1 Ярославля

17:23 Карелы требуют запретить передвижным циркам посещать их республику

16:56 Муниципал: Экс-главу МО «Невский округ» заподозрили в получении взятки квартирами

16:56 Петербургские власти благоустроят пустующие территории "Котлин" и "Бронка"

16:50 На юго-западе Васильевского острова появится новый жилой комплекс

16:29 Путин утвердил Медведева и Мишустина в новых должностях

16:26 Лайнер SSJ-100 "ИрАэро" совершил экстренную посадку в "Домодедово"

16:19 Дети, помощники, конверты – Милонов рассказал, на что тратит деньги

15:59 Павловский считает Мишустина эффективным руководителем

15:29 Госдума одобрила в качестве нового премьера кандидатуру Мишустина

15:15 Суд отменил штраф московскому дизайнеру, которому сломали ногу перед демонстрацией

15:08 На странице Мишустина в Википедии изменили иллюстрацию

14:55 "Общественный вердикт": В Коми задержали главу МВД региона по подозрению во взятке

14:35 Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru