Павловский считает Мишустина эффективным руководителем

Политолог Глеб Павловский, в отличие от ряда других аналитиков, нашел неслучайной предложенную президентом и утвержденную Госдумой кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра.

"Это единственный человек, который создал единственную работающую идеально отлаженную государственную систему, не коррумпированную, работающую на современном высоком уровне. Туда приезжают обмениваться опытом люди из западных стран. В этом смысле это совершенно незаурядная ситуация, назовите вторую такую систему", - отметил он в интервью "Эху Москвы".

При этом ни Мишустина, ни бывшего премьера Дмитрия Медведева, уверен эксперт, нельзя считать потенциальным преемником Владимира Путина в обозримом будущем, поскольку преемника, по его мнению, в принципе при сегодняшнем объеме власти, сосредоточенном в руках президента, существовать не может.

"Сперва нужно разгрузить этот центр власти, который даже даже делегировать полномочия в точном смысле не может - смяты все процедуры. Деинституционализация далеко зашла", - подчеркнул специалист.

Парадокс громких внутриполитических событий 15 января состоит, по наблюдению Павловского, в том, что на первый взгляд все выглядит как первый шаг к транзиту власти. Однако, в конечном счете, объявленные перемены таковы, что без фигуры Путина будущая конфигурация не жизнеспособна, он по-прежнему продолжает стоять в том или ином качестве за главными решениями, а значит, считает Павловский, разговоры о транзите преждевременны.

Напомним, что 15 января Владимир Путин объявил о конституционной реформе, после чего Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку возглавляемого им правительства в полном составе.