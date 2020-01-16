Путин утвердил Медведева и Мишустина в новых должностях

После одобрения кандидатуры Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра депутатами Государственной думы президент Владимир Путин утвердил его во главе правительства, передает официальный сайт главы государства.

Вместе с тем Путин подписал документ о назначении бывшего премьера Дмитрия Медведева на специально созданную для него должность заместителя Совета безопасности.

Медведев возглавлял кабинет министров с 2012 года. 15 января его правительство в полном составе ушло в отставку. В свою очередь, Мишустин до своего нового места работы десять лет руководил Федеральной налоговой службой.