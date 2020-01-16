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16:56

Экс-главу МО «Невский округ» заподозрили в получении взятки квартирами

фото ЗакС политика Экс-главу МО «Невский округ» заподозрили в получении взятки квартирами

Бывший глава муниципального образования «Невский округ» Алексей Самойленко может предстать перед судом по делам о получении взятки и превышении должностных полномочий. Это следует из пресс-релиза прокуратуры Петербурга.

Ведомство сообщило, что в 2016 году в интересах строительной компании ООО «РЕСУРС» бывшему главе Невского округа передали права на две квартиры в строящемся доме на общую сумму свыше 10 млн рублей. В обмен на это муниципал предоставил компании преференции, говорится в пресс-релизе. Уточняется, что квартиры экс-глава муниципалитета оформил на свою жену.

«Установлено, что строительная компания должна была построить на муниципальной земле жилой дом, а часть помещений отдать муниципалитету для его нужд. Однако, не успевая закончить строительство и желая извлечь выгоду, компания договорилась с главой муниципального образования о заключении дополнительного соглашения, по которому срок стройки увеличился, а передаваемые площади уменьшены, что повлекло причинение ущерба муниципалитету», - сообщили в прокуратуре.

По фактам получения взятки и превышения должностных полномочий были возбуждены уголовные дела. Кроме того, ведомство возбудило административное производство по статье о незаконном вознаграждение от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ).

Самойленко руководил МО «Невский округ» с сентября 2014 по август 2019 года. Пост главы он  вынужден был оставить досрочно из-за обращения Александра Беглова, на тот момент врио губернатора Петербурга. Беглов указал на неисполненение муниципалом своих обязанностей, предусмотренных законом «О противодействии коррупции». Об этом, по словам главы города, стало известно в результате проверки сведений о личных доходах, расходах и имуществе Самойленко, опубликованных на сайте округа.


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