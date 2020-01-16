Петербургские власти благоустроят пустующие территории "Котлин" и "Бронка"

Комитет имущественных отношений Смольного и региональное отделение Росимущества приступили к оформлению документов, согласно которым Петербургу будут переданы в собственность две бывшие строительные площадки комплекса защитных сооружений "Бронка" и "Котлин".

Треугольник "Горская-Котлин-Бронка" располагается в акватории Финского залива и Невской губы. Когда будут завершены все документарные процедуры, городские власти приступят к "облагораживанию" обозначенных территорий.

Так, на площадке "Бронка" построят автомобильную и ж/д развязки, а на месте "Котлина" возведут общественно-деловое пространство с яхт-клубом.