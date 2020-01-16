Карелы требуют запретить передвижным циркам посещать их республику

Свыше шести тысяч жителей Карелии оставили свои подписи под петицией, в которой говорится о недопустимости визитов на территорию республики передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, о чем рассказала на своей странице в соцсети петрозаводский депутат Елизавета Васильева.

"Мы на правильном пути. Мы на этом не останавливаемся, готовы подключиться к инициативной группе по разработке данного законопроекта. Мы надеемся, что нашу инициативу поддержат, и жестокость по отношению к животным прекратится", - пишет женщина.

Оптимизм в нее вселяет то, что руководитель региона Артур Парфенчиков, которому зоозащитники передали петицию, организовал на своей странице "ВКонтакте" опрос, касающийся этой дискуссионной темы, и 15 тысяч человек поддержали активистов.

Формальным поводом для создания документа стал инцидент с нападением медведя на укротителя в ходе циркового номера.