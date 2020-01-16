Амосов нашел минусы в назначении Мишустина премьером

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов поделился своим видением перестановки на посту председателя правительства. В его суждении преобладает скепсис: про нового премьера Михаила Мишустина россияне знают до крайности мало, несмотря на то, что он десять лет возглавлял крупное федеральное ведомство (ФНС). Это, в понимании демократа, несомненный минус.

"Граждане страны знают о нём только то, что он беспартийный. Но даже у беспартийных есть свои убеждения. Есть свой взгляд на то, как нужно решать проблемы страны. То, что его взгляды нам непонятны – неправильно", - оценил событие депутат.

При всей критичности взгляда на кандидатуру Мишустина Амосов "чисто по-человечески" желает ему удачи на новой работе.

Напомним, что об отставке предыдущего правительства во главе с Дмитрием Медведевым было объявлено 15 января. Днем позже, после одобрения персоны Мишустина подавляющим большинством думских депутатов, его назначил на вакантное место премьера президент Владимир Путин.

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