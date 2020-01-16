Беглов призвал горожан с пониманием принять удорожание капремонта

Губернатор Александр Беглов публично прокомментировал заметное повышение тарифов на капитальный ремонт с 1 января. Он пожелал, чтобы петербуржцы нашли в себе силы отнестись к этому шагу "с пониманием".

"Спекуляций тут никаких не должно быть", - цитирует его позицию "Фонтанка".

В наличии таких спекуляций, в свою очередь, не сомневается спикер городского парламента Вячеслав Макаров, выступивший вместе с губернатором в здании правительства. По мнению единоросса, они исходят от политических оппонентов.

Напомним, что с наступлением 2020 года взнос на капитальный ремонт для собственников жилья увеличился вдвое - с 4-5 рублей за один квадратный метр до 8-9 рублей. Уверенный в том, что это не может быть мотивировано объективными причинами, к Беглову с просьбой пересмотреть решение обратился депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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