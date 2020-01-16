Активистке "Открытой России" Шевченко в очередной раз пролонгировали арест

Областной суд Ростова-на-Дону вновь на два месяца продлил срок домашнего ареста активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, известила "Юг. МБХ медиа" дочь женщины Влада.

В прошлом году общественнице несколько смягчили условия содержания под арестом, разрешив ей общаться с матерью по телефону.

Анастасия Шевченко обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Поводом для возбуждения дела стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в Facebook.

В 2017 году Минюст счёл нежелательными несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В ОР не раз подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения продолжали составлять протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за того, что в прошлом году ситуация достигла критической отметки, руководство движения приняло решение упразднить коалицию. Впрочем, несмотря на то, позднее на её месте появилась одноименная общественная организация.