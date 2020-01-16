Угрозыск заинтересовался чувашским активистом, "освятившим" администрацию региона

После того, как житель Чувашии Юрий Сидоров "освятил" администрацию губернатора Чувашии, превратив это в политический жест, к нему наведались сотрудники уголовного розыска, пишет "МБХ Медиа". Акция позиционировалась как попытка уберечь чиновников от коррупции, что преподносилось как выступление против "мракобесия и бесовщины".

"Я сам не понимаю, зачем они приходили. Сегодня утром они позвонили и сказали, что надо опросить. Меня опросили по телефону, повестку прислать отказались. Какой-то дурдом происходит", - прокомментировал свое вынужденное общение с правоохранителями герой инцидента.

Сидоров рассказал также, что был еще и визит росгвардейцев, однако они не стали его забирать с собой, придя к выводу, что для этого нет оснований. Тем не менее, он подозревает, что его могут привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих, поэтому Сидоров решил покинуть республику.

Окропление административного здания активист проводил в компании местного иерея.