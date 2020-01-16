Беглов высказался о протечках на новых станциях метро

Губернатор Александр Беглов в ходе своего общения с представителями прессы 16 января коснулся проблемной для города темы регулярных протечек, от которых страдают станции метрополитена, построенные за последние годы. Чиновник поставил вопрос ребром и ультимативно, выбрав из двух зол меньшее.

"К сожалению, грунт играет, есть определенные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии "Метрострою", - цитирует его аргументы ТАСС.

Отметим, что за последние полтора-два года протечки время от времени наблюдались на станциях, построенных к чемпионату мира по футболу ("Беговая" и "Новокрестовская"), на "Дунайской" и в туннеле, соединяющем оба вестибюля станции "Спортивная".

С "Метростроем" у Смольного давний конфликт, время от времени переходящий в острую фазу. Тем не менее, организация продолжает заниматься развитием сети метрополитена.

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