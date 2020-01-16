Латынина видит за конституционными поправками желание установить монархию

Объявление президентом Владимиром Путиным конституционной реформы публицист интерпретировала Юлия Латынина: "в России будет царь". Неясно ей только одно - как в точности будет звучать должность монарха. У журналистки не вызывает сомнений, что в следующем выборном цикле Путин не отдаст власть и что операция "преемник" по ряду причин невозможна: прежде всего, считает Латынина, по состоянию на 2020 год это должно быть весьма рискованным предприятием, с учетом падения рейтингов представляющих власть политиков и официальных институций.

Наиболее вероятной и безболезненной для действующего президента схемой удержания власти, с точки зрения автора, можно считать усиление Госсовета и Путина как его председателя. Вопрос об усилении Госсовета, по ее предположению, как бы незаметно могут включить в пакет вопросов для всенародного голосования, но в итоге он окажется самым главным. Этот вариант, уверена Латынина, на порядок надежнее трех возможных остальных, которые она тоже приводит.

"Во-первых, он вовсе исключает такую вредную и неприятную процедуру, как выборы. Глава Госсовета — должность невыборная. Он как есть, так и есть. Президенты приходят и уходят, а глава Госсовета остается. Во-вторых, Путин давно дал понять, что безопасностью ему заниматься куда интереснее, чем экономикой. Причина этого в том, что экономика — вещь упрямая, и холодильник в телевизор не включается", - пишет она в колонке в "Новой газете".

В подтверждение своих слов и как пример Латынина вспоминает случай Иосифа Сталина, должность которого звучала скромно - "секретарь", но при этом советский правитель обладал всей полнотой реальной власти.

Напомним, 15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку - по некоторым данным, после принципиальных политических разногласий премьера с Путиным. Его должность досталась бывшему главе ФНС Михаилу Мишустину. В тот же день президент объявил о намерении переписать Конституцию, и для этого была организована рабочая группа из 75 общественных деятелей. В их число вошли такие личности, как известный своими запретительными инициативами сенатор Андрей Клишас и писатель патриотических взглядов Захар Прилепин.