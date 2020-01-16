Зампред комитета по благоустройству заявил о намерениях города обойтись без мусоросжигания

Комитет по благоустройству Петербурга видит приоритетным направлением в области обращения с отходами аэробное компостирование, заявил заместитель председателя ведомства Кирилл Пащенко 16 января во время круглого стола в офисе городского отделения "Яблока".

Чиновник назвал путь аэробного компостирования экологичным и напомнил, что в Петербурге успешно работает завод МПБО-2, использующий эту технологию.

По словам зампреда комитета, город пока не планирует строительство новых мусорных предприятий. Участки в Ломоносове, Левашово, Петро-Славянке и Саперном, включенные в территориальную схему обращения с отходами как места под мусороперерабатывающие предприятия, городские власти просто зарезервировали для возможных перспективных проектов, следует из выступления чиновника.

Вместе с тем он заверил слушателей, что сжигать мусор власти не намерены.

- Нету в территориальной схеме мусоросжигания. Если вы его покажите, я своей рукой его вычеркну, - заявил Пащенко.

Также представители комитета рассказали аудитории, что городские власти уже делают "осторожные шаги" к раздельному сбору отходов. Пащенко назвал раздельный сбор "идеей здравой и правильной", но дорогостоящей.

С критикой выступления чиновника в самом конце круглого стола выступил член областной организации "Справедливой России" Юрий Кваша, пришедший на мероприятие в качестве слушателя.

Он заявил, что представители Комблага держат собравшихся "за лохов", а проект территориальной схемы назвал "говняным".

- Вы говорите, что хотите заниматься компостированием. Только территориальная схема - не тот документ, где хотелки отображаются, - добавил эсер.

По словам Кваши, в проекте ничего не говорится о раздельном сборе, при этом никаких преград для строительства объектов по сжиганию мусора в четырех зонах, указанных в территориальной схеме, на сегодня нет.

Он также обратил внимание, что, согласно постановлению правительства России об общественном обсуждении и утверждении территориальных схем по обращению с отходами, власти должны отводить населению 1-3 месяца на подачу предложений. Однако комитет опубликовал схему 23 декабря, за неделю до праздников, а предложения принимает до 23 января. По мнению Кваши, схему разместили только для того, чтобы выбрать оператора.

Десятиминутную речь представителя "Справедливой России" прервал ведущий круглого стола, член федерального бюро "Яблока" Анатолий Голов. Он несколько раз просил Квашу не говорить "по-хамски" и не забывать, что тот "в гостях", а потом прекратил выступление, объяснив, что оно слишком затянулось. Многие слушатели попросили позволить Кваше договорить. Сам выступавший предложил устроить голосование по этому вопросу, но Голов не стал этого делать. В момент их словесной перепалки представители комитета покинули офис "Яблока", так и не ответив на претензии Кваши. До этого они рекомендовали ему прислать свои замечания письменно.

Сергей Еремеев

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