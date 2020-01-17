Мишустина включили в список постоянных членов Совета безопасности

Новый российский премьер-министр Михаил Мишустин вошел в состав постоянных членов Совета безопасности, что следует из соответствующего указа президента Владимира Путина, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что документ вступил в силу с 16 января - со дня назначения Мишустина на пост председателя правительства.

Напомним, что на этой должности чиновник, предыдущие десять лет возглавлявший Федеральную налоговую службу, сменил Дмитрия Медведева. Последний стал в Совете безопасности заместителем председателя и теперь официально занимает только эту государственную должность, специально "под него" созданную. По некоторым данным, уходу прежнего правительства в отставку предшествовали политические разногласия между Путиным и Медведевым относительно того, как нужно проводить конституционную реформу.