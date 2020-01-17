18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:20

Мишустина включили в список постоянных членов Совета безопасности

фото ЗакС политика Мишустина включили в список постоянных членов Совета безопасности

Новый российский премьер-министр Михаил Мишустин вошел в состав постоянных членов Совета безопасности, что следует из соответствующего указа президента Владимира Путина, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что документ вступил в силу с 16 января - со дня назначения Мишустина на пост председателя правительства.

Напомним, что на этой должности чиновник, предыдущие десять лет возглавлявший Федеральную налоговую службу, сменил Дмитрия Медведева. Последний стал в Совете безопасности заместителем председателя и теперь официально занимает только эту государственную должность, специально "под него" созданную. По некоторым данным, уходу прежнего правительства в отставку предшествовали политические разногласия между Путиным и Медведевым относительно того, как нужно проводить конституционную реформу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 января, 20:56 Латынина видит за конституционными поправками желание установить монархию

16 января, 20:00 СМИ: Уходу Медведева предшествовали политические разногласия с Путиным

16 января, 18:53 Дмитрий Травин рассматривает смену премьера как "дымовую завесу"

16 января, 18:10 Для Шульман поправки в Конституцию - типичное проявление "гибридности" режима

16 января, 15:59 Павловский считает Мишустина эффективным руководителем

16 января, 15:29 Госдума одобрила в качестве нового премьера кандидатуру Мишустина

16 января, 13:18 Мишустин импонирует Миронову своей беспартийностью

16 января, 13:10 ТАСС: Голосование по поправкам в Конституцию хотят провести до мая

16 января, 12:11 "Проект": В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

16 января, 11:40 Максим Шевченко: Предлагаемая конституционная "реформа" - это переворот


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
9:20 Мишустина включили в список постоянных членов Совета безопасности

16 января, 21:44 Зампред комитета по благоустройству заявил о намерениях города обойтись без мусоросжигания

16 января, 20:56 Латынина видит за конституционными поправками желание установить монархию

16 января, 20:31 Беглов высказался о протечках на новых станциях метро

16 января, 20:00 СМИ: Уходу Медведева предшествовали политические разногласия с Путиным

16 января, 19:38 Угрозыск заинтересовался чувашским активистом, "освятившим" администрацию региона

16 января, 19:17 Беглов пошутил про отсутствие снега

16 января, 18:56 Активистке "Открытой России" Шевченко в очередной раз пролонгировали арест

16 января, 18:53 Дмитрий Травин рассматривает смену премьера как "дымовую завесу"

16 января, 18:36 Беглов призвал горожан с пониманием принять удорожание капремонта

16 января, 18:30 Собственника особняка Черкасского заставят восстановить здание через суд

16 января, 18:10 Для Шульман поправки в Конституцию - типичное проявление "гибридности" режима

16 января, 17:57 ЗакС запросит у профведомств города подробности ряда сделок Федерации профсоюзов Петербурга

16 января, 17:41 Амосов нашел минусы в назначении Мишустина премьером

16 января, 17:25 Правозащитники опубликовали новое видео истязательств зэков в ИК-1 Ярославля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru