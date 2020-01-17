Невзоров о составе "конституционной" рабочей группы: Злорадство и великий троллинг

Публицист Александр Невзоров оценил состав рабочей группы из 75 человек под председательством сенатора Андрея Клишаса, которую президент 15 января назначил для детальной проработки предложенных им поправок в Конституцию. Невзоров отметил изощренное чувство юмора, которое, по его мнению, двигало тем, кто отбирал людей в эту команду: "адский список".

"Я ощущаю необыкновенное злорадство и понимаю, что это царство мертвых, куда направилась страна, теперь та реальность, которая, вероятно, должна для нас заместить всякие радужные мечты и представления о том, что когда-нибудь будут свобода, нормальность и цивилизация. Понятно, что со всем этим надо проститься, и этот списочек - лишний сигнал, который подали уж совсем для тупых, у кого остались хоть какие-то иллюзии. Видно же, что это великий троллинг, но троллинг недобрый", - высказался он в эфире телеканала "Дождь".

По его строгому суждению, рабочую группу сформировали из "всего сброда, который только можно было стянуть", включая "бандитов из ДНР", не пригодных, как видится Невзорову, к элементарной мыслительной деятельности и тем более для законотворческой работы.

Отметим, что в состав специальной комиссии вошли такие персоналии, как сторонник "русского мира" писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин. Первое собрание рабочей группы должно состояться сегодня, 17 января.

Среди поправок Путина - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.