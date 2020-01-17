18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:05

Уличный художник "похоронил" Конституцию в Парголово

фото ЗакС политика Уличный художник "похоронил" Конституцию в Парголово

На территории Парголово (по всей видимости, в Шуваловском парке) уличный художник Loketski изобразил своеобразную могильную плиту, на которой написал алкидной краской "Здесь была Конституция" и оставил две белых гвоздики.

"Здесь был независимый Конституционный суд. Здесь была независимая муниципальная власть. Здесь было право жертв российской Фемиды обращаться за справедливостью в Европейский суд по правам человека. Позавчера их не стало", - прокомментировал свою работу автор, имея в виду поправки к основному закону, предложенные президентом.

Напомним, что 15 января президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе, которая должна будет перераспределить объем властных полномочий между различными институтами и ослабить позиции главы государства. Часть экспертов полагает, что таким образом Путин заранее готовит для себя новую сверхвлиятельную должность, поскольку идти в президенты в 2024 году он больше не может.

На севере города инсталляции и прочие художественные перфомансы, посвященные социально-политической проблематике, Loketski устраивает в течение нескольких последних лет. У местных жителей это находит понимание далеко не всегда: арт-объекты нередко громят или похищают.

photo5262996755392343108.jpg (84 KB)

Фотография: Instagram


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:56 Шишкина просит "Газпром" отказаться от строительства гостиниц у Парка 300-летия вместо дендрария

13:23 ВШЭ решила запретить студентам высказываться как представителям вуза

12:57 Активисты борются с кондиционером в окне приемной Щербаковой

12:30 Радзиховский: Идея с поправками в Конституцию - жульническая и бесчестная

12:19 На экоактивиста в Приморске хотят завести дело о беспорядках из-за комментария в соцсетях

11:51 Лимонову видятся симптоматичными физические особенности крупных чиновников

11:50 Акция памяти Маркелова и Бабуровой пройдет в формате одиночных пикетов

11:36 Единороссы предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

11:28 Глава Коми попросил жителей простить его правительству плохую уборку снега

11:15 Эсеры готовы делегировать в состав нового кабмина четыре кандидатуры

11:00 Автобюджет ЗакСа уехал в Смольный

10:51 35-летний украинский премьер-министр подал в отставку

10:27 Удальцов пожурил КПРФ за недостаточную строгость к Мишустину

10:05 Уличный художник "похоронил" Конституцию в Парголово

9:45 Невзоров о составе "конституционной" рабочей группы: Злорадство и великий троллинг

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru