Глава Коми попросил жителей простить его правительству плохую уборку снега

Руководитель республики Коми Сергей Гапликов выступил с публичными извинениями перед гражданами за низкое качество зимней уборки в регионе, продемонстрированнное его подчиненными, передает ТАСС. Отмечается, что дороги повсеместно занесены снегом и что паблики в социальных сетях пестрят резкой критикой по этому поводу.

"Я хочу принести извинения жителям в тех районах и городах, где, к сожалению, некачественно была организована работа по уборке и очистке территории от снега. В этой ситуации разберемся, виновные понесут наказание. Примем меры, чтобы такого впредь не повторялось", - объявил чиновник на заседании правительства республики.

Мэр столицы Коми Сыктывкара Наталья Хозяинова получила от Гапликова двухдневный срок на то, чтобы навести порядок и очистить город от последствий богатой на осадки зимы.

Накануне петербургский начальник Александр Беглов пошутил про снег, а, точнее, его отсутствие в городе: чиновник якобы попросил у других регионов забрать его.

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