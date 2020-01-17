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11:36

Единороссы предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

фото ЗакС политика Единороссы предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

Депутаты Госдумы Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли законопроект о ликвидации партий за получение иностранного финансирования, документ опубликован на сайте Госдумы.

Парламентарии предлагают ликвидировать партию, если они получают деньги от иностранных государств, граждан, компаний с иностранным участием более 30%, международных общественных организаций или анонимных лиц. Пока эти нарушения караются штрафом.

Пожертвования, внесенные с нарушениями, партиям следует вернуть отправителям, предлагают депутаты. Если это сделать невозможно, указано в законопроекте, то деньги следует перечислить в доход федерального бюджета. Также авторы предложили прописать, что деятельность партий не должна нарушать конституционные права граждан и умалять авторитет государства на международной арене.

В пояснительной записке авторы объяснили необходимость таки мер «активной антироссийской пропаганды», которую ведут «члены российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы Российской Федерации в лице ее государственного режима и органов публичной власти». Они упоминают партию «Яблоко» и депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, заявляя о поездках последнего.

Также они упоминают Алексея Навального. Авторы законопроекта указали, что он получал деньги из-за рубежа, но все равно участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году. Депутаты считают, что предлагаемый законопроект «предохранит российскую политическую систему от влияния извне».


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