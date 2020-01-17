Радзиховский: Идея с поправками в Конституцию - жульническая и бесчестная

Публицист и политолог Леонид Радзиховский, комментируя идею президента о необходимости поменять Конституцию, обратил внимание на два важных для него аспекта внутренней российской политики, по его мнению, вновь наглядно проявившихся. Первый - это абсолютное, с его точки зрения, самоуправство: для него никакой очевидной нужды менять Конституцию не существует ("с чего вдруг, зачем?"), а если она и есть, то власть считает выше своего достоинства что-либо внятно объяснить гражданам по этому поводу. Этот пример продолжает для Радзиховского целую линейку подобных событий: отмену ("тоже, почему, зачем?") в 2004 губернаторских выборов, продление срока президентских полномочий до шести лет в 2008 году ("опять же, с какой стати, для чего?") и - внезапно - возвращение губернаторских выборов в 2011 году. Понять мотивацию власти и целеполагание и тогда, и сейчас, уверяет политолог, не представлялось и не представляется возможным: "че хочу, то и делаю".

Однако, второй аспект новейшего решения о поправках в основной закон, констатирует аналитик, еще хуже: его смущает, что в Кремле некоторое время спустя стали дистанцироваться от понятия "референдум", пытаясь представить голосование по поправкам в форме "посоветоваться с народом".

"Это лишний раз показывает, насколько размыто, путано, а, попросту говоря, бесчестно и жульнически все это проделывается. Самое страшное для них - это ясность, простота и честность. От этого они бегут как черт от ладана, в любых вопросах - во внешней политике, когда нужно нести околесину, что мы не сбивали самолет, что нас там нет, и тем более во внутренней. Их естественная среда обитания - густой, густой туман. Что значит "посоветоваться с народом?". Выйти, за рукав брать и спрашивать?", - возмутился он на собственном YouTube-канале.

По его мнению, если это будет не референдум, а некий соцопрос, то таким образом вопросы Конституции "не решаются даже в каком-нибудь Зимбабве".

Для проработки конституционных поправок 15 января была сформирована группа из 75 общественных деятелей, среди которых только 11 человек имеют отношение к юриспруденции.