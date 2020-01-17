Активисты борются с кондиционером в окне приемной Щербаковой

Активисты Центрального района рассказали в своем сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания" о пока не увенчавшейся успехом борьбе с наружным кондиционером, который висит на здании приемной депутата ЗакСа Марии Щербаковой, на улице Рубинштейна, дом 3.

На сегодняшний день усилия остаются бесплодными по той причине, что депутат и ее окружение заявляют о законности установленного в оконном проеме приспособления и уподобляют его цветку в горшке. Между тем, активисты, называя кондиционер "уродливым" и "позорным", ставят приводимый аргумент под большое сомнение.

"Секретарь приемной госпожи Щербаковой рассказывала нам о том, что убрать кондиционер они не могут, а обращаемся мы не по адресу, дескать это все относится к администрации района. От помощи нашего электрика они, конечно, тоже отказались. <...> Такому оборудованию не указ ни ФКР, ни КГИОП, ни администрация района. Впрочем, что говорить, если кондиционеры не видят даже сотрудники участка, который находится во дворе здания", - гласит текст поста.

Напоследок в качестве риторического приема авторы обратились к главе района Максиму Мейксину и главе КГИОП Сергею Макарову за их мнением. К ним же граждане намерены обратиться лично - за разъяснениями.

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