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13:23

ВШЭ решила запретить студентам высказываться как представителям вуза

фото ЗакС политика ВШЭ решила запретить студентам высказываться как представителям вуза

Администрация Высшей школы экономики собирается запретить студентам и сотрудникам делать публичные заявления, в том числе – подписывать открытые письма как представителям вуза, пишет студенческий журнал DOXA.

По данным журнала, такой запрет есть в новой редакции правил внутреннего распорядка обучающихся. Так, вуз будет вправе требовать исключения своего упоминания из публичных выступлений студентов. Ограничения могут коснуться также неофициальных медиа студентов ВШЭ: например, Telegram-каналов.

Также администрация вуза собирается прекратить поддержку всех студенческих медиа. Сообщается, что в планах руководства ВШЭ есть запрет на правозащитную деятельность студенческих организаций.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что не видит в решениях вуза ограничения свободы слова.

«Считаю, это нормально, никакого ограничения свободы слова здесь нет. Университет - это профессиональная корпорация. У любой корпорации есть свои правила. Как я понимаю, здесь нет идеи ограничить высказывания сотрудников, профессоров, идея только в том, чтобы эти высказывания не связывались с университетом», - сказал Фадеев.

По его мнению, в последнее время вокруг ВШЭ «возникает напряжение, нападки на университет, зачем огромному университету лишние проблемы». «Надо традицию создать, чтобы преподаватели, профессора и даже студенты, находясь в политическом поле, думали о том, чтобы не нанести ущерба своему университету. Чтобы, с одной стороны, не ущемлялись возможность высказываний, а с другой - соблюдалась корпоративная этика, надо искать компромисс», - считает Фадеев.

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