Шишкина просит "Газпром" отказаться от строительства гостиниц у Парка 300-летия вместо дендрария

Лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина направила обращение в ПАО «Газпром», требуя отменить решение о строительстве гостиниц у Парка 300-летия.

Шишкина напомнила, что в 2016 году в ответ на ее запрос в компании пообещали построить на этом месте дендрарий и зимний сад. Однако комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал документ, из которого следует, что там собираются построить отели высотой 27 метров, спорткомплекс и парковку.

При этом в проекте практически полностью отсутствует озеленение участка, а запланированная велодорожка будет проходить на месте расположения газонов, где она будет ненужна, заметила Шишкина. Она требует от «Газпрома» отказаться от строительства гостиниц и вернуться к первоначальному плану освоения участка.

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