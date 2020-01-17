Патриарх Кирилл ждет от Мишустина контакта с РПЦ

Предстоятель РПЦ Кирилл, поздравив нового премьер-министра Михаила Мишустина со вступлением в должность, адресовал ему свои пожелания относительно будущего взаимодействия правительства и московским патриархатом. То, что взаимодействие в принципе состоится, у Кирилла практически не вызывает сомнений.

"[Оно] будет и впредь способствовать утверждению в общественном сознании непреходящих семейных ценностей и традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического и культурного наследия нашей страны, повышению уровня жизни народа", - цитирует его сформулированную надежду РИА "Новости".

Кириллу представляется, что такой человек, как Мишустин, способен принести обществу "много доброго и полезного".

Кандидатуру экс-главы ФНС Мишустина, которую на пост премьера предложил президент Владимир Путин, одобрили 383 депутата Госдумы. Все коммунисты в количестве 41 человека предпочли воздержаться, против не проголосовал никто.