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14:43

Спортсмен провел экологическую акцию протеста в Ломоносове

фото ЗакС политика Спортсмен провел экологическую акцию протеста в Ломоносове

Спротсмен из Ломоносова Павел Коваль устроил своеобразный перфоманс в Финском заливе: он проплыл на сапсерфе вдоль береговой линии, относящейся к его городу, с транспарантом, на котором написал "Ломоносов - не помойка". Таким образом он протестовал против губительных, с его точки зрения, по отношению к экологической ситуации инициатив чиновников, желающих построить в районе мусоросжигательный завод.

"Над Заливом издеваются как могут, на севере угольный порт (в городе Приморск - прим. ЗАКС.Ру). На юге мусор. И при этом 3/4 жителей Питера регулярно страдают типа "хочу на море" - так вот оно море, только его беречь надо!", - написал он у себя на странице.

В минувший уик-энд в Ломоносове и Петергофе прошли митинги против планов городского правительства по строительству в округе мусоросжигательного завода. Эта же проблема беспокоит жителей Колпинского района.

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Фотография: Павел Коваль


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