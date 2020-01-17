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15:58

Льва Пономарева снова оштрафовали как "иноагента"

фото ЗакС политика Льва Пономарева снова оштрафовали как "иноагента"

Очередной штраф в размере 100 тысяч рублей достался старейшему отечественному правозащитнику Льву Пономареву, передает "МБХ Медиа". Причина идентична тем, которые влекли за собой предыдущие штрафы. На сей раз ульяновское отделение возглавляемого им движения "За права человека" разместило в соцсетях публикации и не подписалось как "иностранный агент".

Отметим, что с начала 2019 года, когда закон об обязательном маркировании себя как иноагентов организаций, получающих иностранное финансирование, вступил в силу, Пономарев со своим движением накопил штрафов на несколько миллионов рублей. В результате в конце прошлого года Минюст по решению суда ликвидировал организацию "За права человека", и она из юридического лица превратилась в движение на общественных началах.

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