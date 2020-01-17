Навальный призвал не преувеличивать заслуги Мишустина перед налогоплательщиками

Политик Алексей Навальный, изучив ленту Facebook и страницы известных медийных фигур, в том числе оппозиционных взглядов, пришел в недоумение: по его мнению, хвалить нового премьера Михаила Мишустина за его деятельность во главе ФНС совершенно не следует, и тем не менее отзывы о нем доминируют положительные. Тем временем, сам Навальный никаких выдающихся заслуг за чиновником не замечает.

"Про цифровизацию и улучшение работы налоговой это вообще смешно. Анекдот из серии «За 20 лет Путин добился того, что компьютеры стали в десять раз меньше и в тысячу раз быстрее». Да, бухгалтеры 10 лет назад стояли в огромных очередях, а потом появился общедоступный интернет, ЭЦП, и все стали сдавать отчетность дистанционно. Ну а что вы хотели, чтобы за 10 лет он даже этого бы не сделал?", - пишет он на своем сайте.

Оппозиционер призвал "не вестись" на разговоры про эффективность "путинских технократов" и вспомнил в связи с этим собирательным образом поэму Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки". В ней после употребления одного из спиртосодержащих коктейлей к человеку можно подойти, "плевать ему в харю, и он вам даже ничего не скажет". В представлении Навального, "продавая" таких людей, как новый премьер-министр, условный Кремль тоже плюет людям в лицо.

Не замечая плюсов в фигуре назначенного 16 января главы правительства, основатель Фонда борьбы с коррупцией зато, по профилю своей деятельности, замечает сомнительные факты в финансово-хозяйственной деятельности Мишустина: вслед за изданием "Проект" он утверждает, что семья Мишустиных живет не по средствам и что чиновник годами не декларирует элитную недвижимость.