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17:18

В Смольном отвергли идею переноса обелиска с площади Восстания на площадь Мужества

фото ЗакС политика В Смольном отвергли идею переноса обелиска с площади Восстания на площадь Мужества

Предложение о переносе обелиска Победы с площади Восстания на север города, к которому до декабря прошлого года не возвращались несколько лет, встретило отпор со стороны петербургских чиновников, передает ТАСС.

Инициатором выступал представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов, желавший перевезти монумент на "тематическую" площадь Мужества, а на ее месте поставить конный памятник императору Александру III, хранящийся ныне возле Мраморного дворца.

"Я не думаю, что наши ветераны в городе согласятся с таким подходом. Это требует внимания, затрат, ну и, наверное, не надо сталкивать в обществе взгляды по этому поводу. И так остро этот вопрос никогда не стоял. Но планов такого рода в городе не было и нет", - заявил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Идея о переносе обелиска активно обсуждалась в городе с начала 2010-х годов. Тогда чиновничьи скептические аргументы тоже победили.

Монумент воздвигли к сорокалетию Победы в Великой Отечественной войне, весной 1985 года.


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