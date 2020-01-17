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17:29

В отношении главы администрации Нарвского округа возбудили 15 административных дел

фото ЗакС политика В отношении главы администрации Нарвского округа возбудили 15 административных дел

За отказ отвечать на депутатские обращения прокуратура Кировского района Петербурга возбудила 15 дел об административных правонарушениях в адрес главы муниципальной администрации Нарвского округа Елены Мацко. Об этом ЗАКС.Ру сообщила депутат местного совета Анна Каруличева («Яблоко»).

По словам «яблочницы», в последнее время Мацко пересылала ее запросы главе муниципалитета Александру Каптуровичу, а тот возвращал самой Карулевич:

- Вначале они отвечали, что, так как это не запрос, – запрос утверждается на муниципальном совете – они не будут отвечать. А затем она стала направлять все мои обращения главе муниципального образования Каптуровичу, а он отписывал их на меня. Он писал мне записки с просьбой ответить на эти обращения.

Отметим, что ранее по инициативе администрации муниципалитета было составлено два административных протокола на Карулевич: за использование герба Нарвского округа на бланке обращений и за размещение объявления о встрече с жителями округа на уличном информационном щите. Первое административное производство было прекращено, по второму депутат получила штраф в размере 1500 рублей.

Главе муниципальной администрации грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей по каждому производству. Все они были возбуждены по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).  

 

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