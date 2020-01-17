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17:59

Пермские власти назвали тактической игрой обучение школьников разгону протестов

фото ЗакС политика Пермские власти назвали тактической игрой обучение школьников разгону протестов

Департамент образования Перми назвал тактической игрой уроки ученикам кадетского класса местной школы по разгону участников акций протеста, передает 59.ru.

«В школе есть программа допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в 6-7-х классах проводят тактические игры на местности. Это внеурочная деятельность», - сказали представители ведомства.

По их словам, «тактическую игру», которую провели в школе №105, проанализируют специалисты департамента образования и городского психологического центра. Действиям сотрудников школы дадут педагогическую оценку.

Ранее стало известно, что детей в пермской школе учили, как разгонять протесты с применением дубинок и щитов. Сообщалось, что школьники рассказывали о работе с автоматами и гранатами.

Это не первый подобный «мастер-класс», проведенный для школьников России в последнее время. В Челябинской области сотрудники ФСИН показывали школьникам, как подавлять бунт заключенных, в Татарстане полицейские провели учения по разгону митингов, используя школьников в качестве протестующих. После возмущения общественности в последнем случае вмешалась прокуратура, признав учения незаконными. 

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