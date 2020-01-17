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18:20

Киришам присвоят почетное звание

фото ЗакС политика Киришам присвоят почетное звание

Специальная комиссия, в чьем ведении находится присвоение населенным пунктам Ленинградской области почетных званий, решила удостоить такового город Кириши, говорится на сайте регионального правительства. По мнению экспертов, Кириши должны называться "городом воинской доблести".

Ключевым аргументом в пользу принятия этого решения стало участие города и его жителей в оборонительных и наступательных операциях с октября 1941 по октябрь 1943 годов, в войне против гитлеровской Германии.

В ноябре аналогичной чести удостоились другие населенные пункты Ленинградской области: Лодейное Поле, Подпорожье, Гостилицы и Красный Бор. Утвердить их в этом статусе в ближайшее время должно Законодательное собрание региона. Первым городом из этой серии стал Волхов: комиссия решила присвоить ему почетное звание еще в августе прошлого года.

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