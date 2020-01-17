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18:28

ДДО просит Госдуму, ЗакС и муниципалов скорее урегулировать продажу снюсов

фото ЗакС политика ДДО просит Госдуму, ЗакС и муниципалов скорее урегулировать продажу снюсов

Участники Движения демократического обновления (ДДО) призвали депутатов разного уровня – Госдумы, ЗакСа Петербурга и муниципальных советов – ускорить работу над поправками в законодательство по ограничению оборота никотинсодержащей продукции, сообщили в ДДО.

По мнению участников движения, в России «катастрофически растут» неконтролируемое потребление чистого никотина и риски использования его и продукции с ним. По их мнению, без государственного регулирования ситуация приводит к увеличению числа граждан, страдающих никотиновой зависимостью.

Представители ДДО считают, что следует признать производство и продажу никотина и продукции, содержащей его, видом деятельности, требующим лицензию. Они призывают запретить продавать подобную продукцию несовершеннолетним, запретить продавать продукцию с содержанием никотина выше 2 мг на единицу изделия. Предназначенную для употребления в медицинских целях подобную продукцию, считают в ДДО, следует продавать исключительно в аптечной сети.

Запрет никотиносодержащих смесей (снюсы) обсуждался на заседании Заксобрания 15 января. Тогда лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев заявил, что следует запретить их совсем. Фракция «Единая Россия» предлагает запретить смеси только для несовершеннолетних. Подробнее об этом и других событиях того заседания – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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