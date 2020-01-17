Профессор Соловей считает, что нужно добиваться "конституционного" референдума

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей выступил с оригинальным суждением, навеянным желанием Кремля опросить россиян на предмет их одобрения поправок, которые президент предложил внести в Конституцию. Как ни странно, профессор, в отличие от многих политологов, полагает, что это хороший шанс для протестно настроенных общественных деятелей заявить о себе. По сути, пишет он, нужно только одно - заставить власть провести полноценный процедурный референдум, несмотря на то, что это не в ее интересах.

"Наконец-то у оппозиции в России появилась объединяющая идея. Нет диктатуре! Только референдум! О реакции на неё ожидать не стоит — людям сыр-бор с Конституцией вряд ли внятен", - говорится в его новейшем посте в Facebook.

Власть, уверяет он, сама оступится, после чего российский народ быстро поймет ситуацию.

Поправки Владимира Путина, в частности, предполагают перераспределение властных полномочий президента между коллегиальными органами. Есть мнение, что он готовит себе место во главе одного из них после 2024 года.