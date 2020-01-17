МВД выплатит матери убитого в отделе полиции петербуржца полмиллиона рублей

Мосгорсуд взыскал с МВД 500 тысяч рублей в пользу матери Дмитрия Демидова, которого застрелили в 2015 году в отделе полиции Петербурга, сообщили в «Зоне права».

Изначально Наталья Зверева обратилась с иском о компенсации морального вреда за смерть сына в Замоскворецкий суд Москвы и просила взыскать с МВД 4 млн рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав всего лишь 150 тысяч рублей.

Зверева обжаловала решение в Мосгорсуде, однако тогда суд оставил его в силе. Верховный суд указал на то, что сумма в 150 тысяч рублей не соответствует практике ЕСПЧ, отменил решение и вернул дело в Мосгорсуд. Генпрокуратура также поддержала позицию Зверевой.

Демидова застрелил в кабинете 26-го отдела полиции в 2015 году старший оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Артемьев. Он был пьян и утверждал, что Демидов застрелился. Красногвардейский суд Петербурга признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году и девяти месяцам колонии.