Мэрия Москвы предупредила о запрете менять тему шествия памяти Маркелова и Бабуровой

Мэрия Москвы предупредила организаторов шествия памяти правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой о недопустимости смены тематики мероприятия, передает ТАСС.

Ранее муниципальный депутат округа Тимирязевский Юлия Галямина в своем Twitter призвала выйти на марш против поправок в Конституцию. По ее словам, участие в марше с лозунгами на тему Конституции поддержали организаторы. Вечером 17 января к ней пришли сотрудники полиции с предупреждением.

В мэрии подчеркнули, что цель акции – почтить память Маркелова и Бабуровой, и вопросы обсуждения поправок в Конституцию не предусмотрены. «Обращаем внимание организаторов и участников мероприятия на необходимость придерживаться заявленной цели шествия. Напоминаем, что в случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности, установленной законом», - заявили в мэрии.

В Петербурге Смольный отказался согласовывать аналогичную акцию. 19 января петербургские активисты намерены выйти в одиночные пикеты и возложить цветы к вечному огню на Марсовом поле.

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве. Их застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов. Маркелов защищал антифашистов в судах, Бабурова сотрудничала с «Новой газетой».