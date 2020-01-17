Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком заявил, что решил дать премьеру и правительству еще один шанс, передает «Громадское».

Ранее Гончарук подал заявление о своей отставке. Случилось это после того, как в интернете появилась аудиозапись, якобы сделанная на совещании у Гончарука. На записи голос, похожий на голос Гончарука, критиковал Зеленского, в том числе – за примитивное понимание экономики.

«Я получил от вас заявление об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями или скандалами, как угодно... вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и к вашему молодому правительству... я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству», - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.

При этом президент потребовал от правительства решить вопросы оптимизации работы кабмина, начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнения министров, которые не достигли реальных результатов, и налаживания диалога с парламентом.