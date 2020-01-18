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12:01

Пархоменко услышал в поправках Путина желание усилить президентскую должность

фото ЗакС политика Пархоменко услышал в поправках Путина желание усилить президентскую должность

Публицист Сергей Пархоменко выдал оригинальную интерпретацию президентского послания Федеральному собранию 15 января, породившего бурное обсуждение в обществе. В своей аналитике он пытается опровергнуть точку зрения тех, кто полагает, будто Владимир Путин ради сохранения своей легитимной власти стремится поменять формальную должность и именно для этого затеял переписывание Конституции. В частности, политический обозреватель обратил внимание на оставшиеся не всеми замеченные слова Путина о том, что президент должен иметь право увольнять министров и премьер-министров, если те не оправдали его доверие.

"С утратой доверия — это просто мановением пальца, вот хочу и всё. Это значит, что не нужно никаких объяснений, никаких доказательств, никаких документов, никакого расследования, никаких писаных мотивов — ничего. Просто не хочу. Вопрос: когда я могу не хотеть? Да когда угодно. Через 5 минут после назначения. Чего стоит этот переход от согласования к утверждению кандидатуры, который Путин продает за большие деньги слушателям своего послания, если он через пять минут может отъехать обратно?", - задался он риторическим вопросом в авторской радиопрограмме.

По мнению Пархоменко, внезапное внимание Путина к слову "подряд" в статье о президентских сроках тоже не вполне случайно. Он допускает, что речь об этом зашла, чтобы какие-либо временные ограничения на пребывание во главе государства вообще были упразднены.

Значительная часть политологов и социологов трактовала предложенные Путиным изменения в основной закон противоположным образом. Доминирует мнение, что управляющий 20 лет страной человек готовит себе специальную должность для того, чтобы продолжить заниматься тем же самым, имея при себе подконтрольного президента после истечения полномочий в 2024 году.

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