Архангельские демонстранты потребовали назначения Грудинина премьер-министром

У административных зданий в центре Архангельска прошли пикеты с политическим требованием назначить коммуниста, директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина премьер-министром, о чем рассказывается на сайте местной ячейки КПРФ. Поводом стало назначение на эту должность экс-главу ФНС Михаила Мишустина, идеологические воззрения которого претят "красным".

"Правительство при его руководстве вряд ли сменит губительный либеральный курс, а значит, серьезного улучшения жизни россиян ждать не стоит", - гласит заявление на сайте.

В замысел пикетчика входило также намекнуть теряющему популярность губернатору Игорю Орлову на то, что ему стоило бы последовать примеру ушедшего в отставку экс-премьера Дмитрия Медведева.

Грудинин баллотировался в 2018 году на пост президента, заняв второе место. На сегодняшний день его политический статус - муниципальный депутат в Подмосковье. В КПРФ он не состоит.

Фотография: архангельское отделение КПРФ

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