Муниципалы в Архангельской области ставят подписи за отмену строительства полигона на Шиесе

Муниципальные депутаты, представляющие различные территории Архангельской области, стали подписывать петицию с требованием прекратить строительство мусорного полигона около станции Шиес, пишут авторы паблика "Поморье - не помойка". Так, накануне муниципальный совет МО "Печниковское" подписал документ в полном составе. К ним присоединились несколько депутатов из МО "Каргопольский муниципальный район".

"Сельские депутаты Каргополья — пример всем депутатам! Спасибо!!", - говорится в посте.

Ранее суд постановил подрядчика, огородившего территорию для строительства крупнейшей в Европе свалки, снести признанные самостроем сооружения на местности.

Лагерь протестующих функционирует рядом со зданием станции Шиес больше года. На станции с лета прошлого года перестали останавливаться поезда.