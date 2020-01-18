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15:17

Протестующие жители Юго-Запада встали в живую цепь у Финского залива

фото ЗакС политика Протестующие жители Юго-Запада встали в живую цепь у Финского залива

Противники прокладывания трассы вдоль побережья Финского залива в Красносельском районе устроили народный сход с требованием к властям отказаться от намеченных планов. За жилым комплексом "Балтийская жемчужина" собрались городские активисты и местные жители с детьми. Демонстрируя солидарность, они организовались в единую цепь и взяли друг друга за руки.

Акция не носила политического характера, никто из участников не держал при себе плаката.

Прозванный в народе "Жемчужным пляжем" разными способами пытаются отстоять с ноября. 

Застройщик намерен проложить по побережью четырехполосную автомагистраль.

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Фотографии: Красимир Врански


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