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16:01

Путин посетил Невский пятачок

фото ЗакС политика Путин посетил Невский пятачок

Президент Владимир Путин прибыл на Невский пятачок, чтобы помянуть погибших в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт правительства Ленинградской области. Визит главы государства на Северо-Запад был приурочен к 77-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

Президент возложил цветы к "Рубежному камню". Этот памятник установили в честь более чем 60 тысяч солдат, отдавших жизнь за освобождение осажденного Ленинграда.

На церемонии присутствовали полпред Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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