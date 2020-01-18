Путин посетил Невский пятачок

Президент Владимир Путин прибыл на Невский пятачок, чтобы помянуть погибших в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт правительства Ленинградской области. Визит главы государства на Северо-Запад был приурочен к 77-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

Президент возложил цветы к "Рубежному камню". Этот памятник установили в честь более чем 60 тысяч солдат, отдавших жизнь за освобождение осажденного Ленинграда.

На церемонии присутствовали полпред Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.