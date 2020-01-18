Карельскому единороссу напомнили о невыполненных обещаниях при помощи подарка

На встрече с петрозаводским депутатом-единороссом Дмитрием Кузнецовым недовольные его работой жители подарили ему бумажную елку, исписанную его невыполненными обещаниями, пишет портал "Губернiя Daily".

В процессе вручения негативно настроенные граждане во избежание недоговоренностей пояснили, что они имеют в виду.

"Там под елкой, подарки, они такие же пустые, как и ваши обещания", - приводится высказывание одной из жительниц.

Карелы недовольны работой городского транспорта, которую депутат обещал наладить, а также доступностью взрослых и дестких медицинских учреждений.

Фотография: "Губернiя Daily"

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