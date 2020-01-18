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17:35

За спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера

фото ЗакС политика За спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера

Ростовская активистка общественной организации "Открытая Россия" Анастасия Шевченко, преследуемая отечественным правосудием, обнаружила, что длительное время ее частную жизнь фиксировала установленная неизвестными людьми камера в ее спальной комнате. Об этом написала в своем Facebook дочь Шевченко Влада. По ее информации, камеру установили сотрудники центра противодействия экстремизму при МВД.

"На этих фото вся палитра эмоций мамы, когда она увидела себя в материалах дела в нижнем белье. Следили, как она разваливает обороноспособность. Унизительно ли это? Да. Для людей в погонах", - считает несовершеннолетняя девушка.

Адвокат Шевченко утверждает, что в дом Шевченко в ее отсутствие полгода назад проникли "эшники" и установили технику.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (Сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в "Открытой России". Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикации в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. Ее домашний арест раз за разом продлевают. Из-за дела Шевченко "Открытая Россия" прекратила свое существование как юридическое лицо и превратилась в общественное движение.

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