За спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера

Ростовская активистка общественной организации "Открытая Россия" Анастасия Шевченко, преследуемая отечественным правосудием, обнаружила, что длительное время ее частную жизнь фиксировала установленная неизвестными людьми камера в ее спальной комнате. Об этом написала в своем Facebook дочь Шевченко Влада. По ее информации, камеру установили сотрудники центра противодействия экстремизму при МВД.

"На этих фото вся палитра эмоций мамы, когда она увидела себя в материалах дела в нижнем белье. Следили, как она разваливает обороноспособность. Унизительно ли это? Да. Для людей в погонах", - считает несовершеннолетняя девушка.

Адвокат Шевченко утверждает, что в дом Шевченко в ее отсутствие полгода назад проникли "эшники" и установили технику.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (Сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в "Открытой России". Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикации в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. Ее домашний арест раз за разом продлевают. Из-за дела Шевченко "Открытая Россия" прекратила свое существование как юридическое лицо и превратилась в общественное движение.