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10:30

Путин пообещал выплатить по 75 тысяч рублей каждому ветерану ВОВ ко Дню победы

фото ЗакС политика Путин пообещал выплатить по 75 тысяч рублей каждому ветерану ВОВ ко Дню победы

Российский глава Владимир Путин уведомил граждан руководимой им страны о намерении материально поддержать всех ветеранов Великой Отечественной войны к грядущему 75-летию Дня победы, информирует "Интерфакс".

"У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла", - сообщил президент.

Обычно, напомнил Путин, такие выплаты составляют лишь 10 тысяч рублей.

Добавим, ранее петербургский губернатор Александр Беглов подписал закон о единовременном выделении 7 тысяч рублей всем горожанам-инвалидам и ветеранам ВОВ, а также гражданам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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