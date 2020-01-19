Путин пообещал выплатить по 75 тысяч рублей каждому ветерану ВОВ ко Дню победы

Российский глава Владимир Путин уведомил граждан руководимой им страны о намерении материально поддержать всех ветеранов Великой Отечественной войны к грядущему 75-летию Дня победы, информирует "Интерфакс".

"У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла", - сообщил президент.

Обычно, напомнил Путин, такие выплаты составляют лишь 10 тысяч рублей.

Добавим, ранее петербургский губернатор Александр Беглов подписал закон о единовременном выделении 7 тысяч рублей всем горожанам-инвалидам и ветеранам ВОВ, а также гражданам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей.

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