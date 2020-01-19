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11:13

"Мы предлагаем действовать": "Яблоко" разработает свои поправки к Конституции

фото ЗакС политика "Мы предлагаем действовать": "Яблоко" разработает свои поправки к Конституции

Руководимая Григорием Явлинским партия "Яблоко" намеревается разработать собственные поправки к Конституции и попробует добиться рассмотрения их на общероссийском референдуме.

Явлинский полагает, что предложенные Владимиром Путиным коррективы к Основному закону страны не конкретны. Политику понятно лишь одно: нововведения, обозначенные президентом, призваны "сохранить нынешнюю систему и сделать её ещё более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной". Именно поэтому "яблочники" и намерены в качестве альтернативы представить свои поправки.

"Нам важно, чтобы прозвучали голоса авторитетных профессионалов-конституционалистов, и молодых людей демократических взглядов, которым не безразлично, в каком государстве будут жить они и их дети. Для этого мы создаем Конституционный совет из представителей «Яблока», независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков, который подготовит проект поправок в Конституцию", - манифестирует "Яблоко".

Среди поправок, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых - писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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