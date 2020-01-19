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12:59

Юлия Тимошенко: Начался процесс ликвидации Украины

фото ЗакС политика Юлия Тимошенко: Начался процесс ликвидации Украины

Руководительница оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко полагает, что нынешние власти Украины наставляют страну на путь саморазрушения. Соображениями политик поделилась в эфире местного телеканала ZIK.

"Сейчас моя работа и задача - на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. Страна потеряла свою субъектность и превратилась в объект, который все используют", - сетует Тимошенко.

Обозначенное заявление было сделано после того, как Верховная рада одобрила в первом чтении проект закона, который отменяет мораторий на продажу сельхозземель. В документе говорится о том, что владеть украинскими землями могут не только граждане страны, но и иностранцы - в случае, если территория перешла к ним по наследству.

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