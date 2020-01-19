Медведев - о работе руководимого им правительства: Я в целом доволен

Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев уведомил общественность, что работой руководимого им на протяжении 8 лет государственного органа он удовлетворен. Размышлениями политик поделился в интервью программе "Время".

"Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Ранее, напомним, близкие к аппарату главы государства источники известили, что отставка Медведева может быть связана с непримиримыми противоречиями, возникшими между ним и Владимиром Путиным.

16 января Путин, огласив послание Федеральному собранию, назначил премьер-министром бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.