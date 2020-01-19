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15:40

На столичном шествии антифашистов задержали не менее 6 человек

фото ЗакС политика На столичном шествии антифашистов задержали не менее 6 человек

На московском шествии в память об убитых правозащитнике Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой задержали не менее шести человек, передает "ОВД-Инфо" в Telegram. Демонстранты несли в руках плакаты против преследования ЛГБТ-активистов.

Всего в мероприятии участвует около полутора тысяч граждан, извещает "МБХ медиа". В толпе даже есть сторонники якутского шамана Александра Габышева, намеревавшегося пешком дойти до Кремля и провести обряд изгнания Владимира Путина.

В Петербурге также сегодня прошли пикеты в память о Маркелове и Бабуровой. 19 января 2009 года правозащитка и журналистку застрелил неонацист.

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