На столичном шествии антифашистов задержали не менее 6 человек

На московском шествии в память об убитых правозащитнике Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой задержали не менее шести человек, передает "ОВД-Инфо" в Telegram. Демонстранты несли в руках плакаты против преследования ЛГБТ-активистов.

Всего в мероприятии участвует около полутора тысяч граждан, извещает "МБХ медиа". В толпе даже есть сторонники якутского шамана Александра Габышева, намеревавшегося пешком дойти до Кремля и провести обряд изгнания Владимира Путина.

В Петербурге также сегодня прошли пикеты в память о Маркелове и Бабуровой. 19 января 2009 года правозащитка и журналистку застрелил неонацист.