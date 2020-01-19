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16:10

Более 60% решений ЕСПЧ ожидают исполнения в РФ: Путин уверял, что все "гештальты" закрыты

фото ЗакС политика Более 60% решений ЕСПЧ ожидают исполнения в РФ: Путин уверял, что все "гештальты" закрыты

Порядка 62% решений, вынесенных Европейским судом по правам человека в отношении России, находятся в стадии "заморозки", решения по ним не исполняются, говорится в докладе Института права и публичной политики (ИППП), которым делится "Коммерсант".

Начиная с 1998 года Страсбургский суд вынес 2790 постановлений против РФ, в которых признал не менее 5500 случаев нарушения Конвенции о защите прав человека. Наиболее часто нарушалось "право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом" (1161 решение), следом нарушался "запрет пыток, бесчеловечного обращения и иного унижающего достоинство обращения или наказания" (1079), и, наконец, замыкает "топ" нарушение "права на личную свободу и неприкосновенность граждан в связи с задержанием и заключением под стражу" (1031 случай).

По состоянию на середину декабря 2019 года не менее 1683 резолюций ЕСПЧ против России "ожидают исполнения". Автор исследования ИППП Артур Дзедзинский уверен, что большая их часть не будет выполнена никогда.

Ранее Владимир Путин, встречавшийся с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, известил собравшихся, что ЕСПЧ иногда принимает "явно неправовые решения" в отношении РФ. При этом президент подчеркнул, что власти всегда исполняют решения, принятые Страсбургским судом.

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