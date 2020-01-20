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9:56

"Ъ" объяснил, каким образом в распоряжении Мишустиных оказалась многомиллионная недвижимость

фото ЗакС политика "Ъ" объяснил, каким образом в распоряжении Мишустиных оказалась многомиллионная недвижимость

Элитарную недвижимость в коттеджном посёлке в Николиной Горе на Рублёвке семья нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина приобрела в "нулевых" годах на средства, заработанные им в НП "Международный компьютерный клуб", известил "Коммерсантъ". Дело в том, что чиновник является одним из учредителей данного НП.

"А вот квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сборам - от управления делами президента. Это обычная практика этих лет, фактически выделение квартир было частью служебного пакета компенсаций топ-менеджерам министерств, зарплаты в которых были очень невелики", - пояснили авторы заметки "Ъ".

В 2005 году Мишустин с супругой Владленой переоформили одну из квартир, дом и участок на троих своих сыновей. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, юноши являются владельцами обозначенной недвижимости и по сей день.

"Правом зашифровать в реестре право собственности семья воспользовалась лишь в следующем десятилетии. Причем во многом это была уже не реализация права, а настойчивая рекомендация госструктур по закону „О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов“", - уточнил "Коммерсант".

В течение двух лет - с 2008 по 2010 год - Мишустин руководил группой компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших в РФ компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами. Структура работает в тесной кооперации с Deutsche Bank.

В 2010 году - после того, как Миушстин решил вернуться на госслужбу - он передает все личные активы жене, и с тех пор она стала получать дивиденды. Через некоторое время Владлена Мишустина избавляется от активов. Именно этими манипуляциями, по версии "Коммерсанта", и можно объяснить высокие доходы женщины.

Напомним, на прошлой неделе издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому семья нынешнего премьера владеет многомиллионной недвижимостью на Рублёвке и в центре Москвы, однако в Росреестре какая-либо информация по данному поводу отсутствует: вместо конкретных физлиц в графе "Собственник" указывается "Российская Федерация".

Кроме того, политик Алексей Навальный потребовал объяснить, каким образом Владлена Мишустина смогла заработать почти 800 млн рублей за последние 9 лет.

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным на пост премьера 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На следующий день его официально одобрила Госдума.

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