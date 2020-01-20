"Минеры" не оставили петербургские суды в покое: новая неделя началась с эвакуаций

Очередная рабочая неделя началась для петербургских судов с эвакуаций: на данный момент свою работу временно приостановили Петродворцовый, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Дзержинский, Сестрорецкий райсуды.

Один лишь Красногвардейский райсуд приступил к выполнению своего прямого назначения после скорой проверки.

Напомним, кроме судов практически ежедневно из-за посланий о якобы заложенных бомбах эвакуируются городские школы, торговые центры и другие городские объекты. К счастью, тревога всегда оказывается ложной.

Практически в каждом письме присутствует имя российского предпринимателя Константина Малофеева. От него злоумышленники требуют 120 биткоинов, якобы украденных им с криптобиржи WEX.